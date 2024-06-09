✨高級✨　グッチ ダブルG バックル ブラック 黒 レザー インターロッキング

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○アイテムGUCCIグッチGGマーモントダブルGベルトバックルゴールド金色ブラック黒レザー本革インターロッキングユニセックスメンズレディース○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○サイズベルトの長さ106cmバックルの大きさ縦3.5cm横5cm平置き実寸。○状態ヴィンテージ品のため細かな傷や汚れはございますがまだまだお使いいただけるかと思います。⚠︎あくまで中古品です。 神経質な方完璧な状態をお求めの方はご遠慮願います。 ご了承の上お買い求めください。○付属品記載のもの以外は袋やカードは撮影用小物のため、商品のみの発送となります。○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。2189-4420