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✨美品✨LOUIS VUITTON ルイヴィトン　エピ　二つ折り財布
商品番号 O22773862538
商品名

✨美品✨LOUIS VUITTON ルイヴィトン　エピ　二つ折り財布
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン／LOUISVUITTONデザイン‥エピ素材‥エピレザーカラー‥ブラック【サイズ】縦：縦10.5cm　横10.5cm　厚さ2cm素人採寸の為ご了承下さい。【仕様】折り財布札入れ×2　小銭入れ×1　フラットポケットx1　カード入れx4　【シリアルNo】CA0136　【状態】✅イニシャルが入っている為、気にならない方　状態も良くまだまだ現役でご使用頂けます♪わずかにキズ有り（写真12枚目】主観ですが気になりません。【誕生日の頂きモノです】箱　袋ありません。✨プロフィールをご覧になってご購入宜しくお願い致します♪
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