✨美品✨LOUIS VUITTON ルイヴィトン　エピ　二つ折り財布

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ルイヴィトン エピ ブラウン 二つ折り財布 LOUIS VUITTON - 折り財布

ルイヴィトン／LOUISVUITTONデザイン‥エピ素材‥エピレザーカラー‥ブラック【サイズ】縦：縦10.5cm 横10.5cm 厚さ2cm素人採寸の為ご了承下さい。【仕様】折り財布札入れ×2 小銭入れ×1 フラットポケットx1 カード入れx4 【シリアルNo】CA0136 【状態】✅イニシャルが入っている為、気にならない方 状態も良くまだまだ現役でご使用頂けます♪わずかにキズ有り（写真12枚目】主観ですが気になりません。【誕生日の頂きモノです】箱 袋ありません。✨プロフィールをご覧になってご購入宜しくお願い致します♪