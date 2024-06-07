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エルメス Hダンクル ベルト ブラック シルバーバックル メンズ
商品番号 H69952982087
商品名

エルメス Hダンクル ベルト ブラック シルバーバックル メンズ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスHダンクルベルトブラックシルバーバックルメンズ[サイズ75]ブランドHERMESエルメス商品名Hダンクル　ベルト商品番号-カラーブラックサイズ全長(バックル除く)　90cm　幅　3.3cmウエスト　約76~81cm(簡易計測の為目安としてご利用下さい。)　　素材レザー付属品-ランクABランクコメントバックル：キズ　ベルト：スレ/薄キズ/穴伸び　＊写真参照管理番号0420-a5652o※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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