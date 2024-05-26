激レア 入手困難 ロンハーマン RHC Rロゴ キャップ ネイビー

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▼ブランドRHC▼商品キャップ▼カラーネイビー▼サイズフリーサイズ※あくまで素人採寸となりますので、ご容赦下さいませ。▼付属品なし▼状態新品、未使用ではない為、完璧を求められる方はご入札ご遠慮下さいませ。▼その他なし▼注意事項1.如何なる理由でも返品交換はご遠慮お願い致します2.気になる点は、事前にコメント下さい。3.当方の判断にて不安や不快と感じた場合は、取引には応じません。また、取引後でも落札者都合で削除させて頂き、ブロック致します。4.落札後の商品に対するご質問には一切お答えしかねる為、ご留意下さいませ。5.他サイトにも同時出品中の為、入れ違いで在庫切れになるケースがあります。6.落札後24時間以内に、決済完了をお願いします。確認出来ない場合は、落札者都合にてキャンセルさせて頂きますので、ご留意下さいませ。7.お受取後、当日中に受取連絡を必ずお願い致します▼他にも下記ブランド商品出品しておりますので、ご興味ある方は是非よろしくお願い致します。NIKEナイキvansヴァンズBALENCIAGAバレンシアガLouisVuittonルイヴィトンHERMSエルメスJimmyChooジミーチュウGUCCIグッチVALENTINOヴァレンチノJILSANDERジルサンダーThombrowneトムブラウンSupremeシュプリーム3.1PHILLIPLIMフィリップリムLANVINランバンACNEアクネ