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- 70s SHERIFF バータグ 染み込み 綿100 米国製
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商品詳細
【商品名】70年代保安官 バータグ 染み込み 2色プリント リンガー トリム【カラー】白【サイズ】L表記 身幅51.5肩51袖丈15.5着丈68.5【素材】綿100【生産国】USA【状態】usedプリント付近と脇に小リペア6.7）裾付近と後ろ左肩に薄汚れ（写真8.9）左脇付近に極小ピンホールが3箇所（写真10）ランナーズタグフロッキースウェットダブルフェイス60s
http://narcologia.ru/goods/scissoring467496.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei771371.html
http://narcologia.ru/goods/stealth64076.html
70s SHERIFF バータグ 染み込み 綿100 米国製-eastgate.mk
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70年代/バータグ/染み込み/リンガーTシャツ/S/コットン/WHT
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70s Champion チャンピオン コットンフットボールTシャツ バータグ HARVARD 染み込みプリント M
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70s Champion チャンピオン コットンフットボールTシャツ バータグ HARVARD 染み込みプリント M
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