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70s SHERIFF バータグ　染み込み　綿100 米国製
商品番号 C54474601872
商品名

70s SHERIFF バータグ　染み込み　綿100 米国製
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】70年代保安官　バータグ　染み込み　2色プリント　リンガー　トリム【カラー】白【サイズ】L表記　身幅51.5肩51袖丈15.5着丈68.5【素材】綿100【生産国】USA【状態】usedプリント付近と脇に小リペア6.7）裾付近と後ろ左肩に薄汚れ（写真8.9）左脇付近に極小ピンホールが3箇所（写真10）ランナーズタグフロッキースウェットダブルフェイス60s
http://narcologia.ru/goods/scissoring467496.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei771371.html
http://narcologia.ru/goods/stealth64076.html
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