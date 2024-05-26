

70s SHERIFF バータグ 染み込み 綿100 米国製-eastgate.mk



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70年代/バータグ/染み込み/リンガーTシャツ/S/コットン/WHT



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【商品名】70年代保安官 バータグ 染み込み 2色プリント リンガー トリム【カラー】白【サイズ】L表記 身幅51.5肩51袖丈15.5着丈68.5【素材】綿100【生産国】USA【状態】usedプリント付近と脇に小リペア6.7）裾付近と後ろ左肩に薄汚れ（写真8.9）左脇付近に極小ピンホールが3箇所（写真10）ランナーズタグフロッキースウェットダブルフェイス60s