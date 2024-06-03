プラダ PRADA キーリング キーホルダー ブラック

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PRADAのキーリング、メンズ2PP042053です。【商品状態】小傷や鍵をつける部分に少し変色が見られます。ご了承ください。箱は新品同様です。【サイズ】長さ約14cm【配送方法】メルカリ便で発送します。即購入、歓迎です。コメント中でも先に購入された方が優先です。よろしくお願いします。