ノースフェイス　ゴアテックス　ベースボールキャップ　NN42030

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ノースフェイスのゴアテックス ベースボールキャップ完売品になります。●サイズ：M●カラー：マッチャグリーン●品番：NN42030●状態：全体的に綺麗ですが、多少の擦れ、汚れあります。※あくまでも着用している古着になります。古着をご理解のうえご購入を検討お願い致します。●発送はらくらくメルカリ便予定です。※平たく畳んで発送させていただきます。●商品説明：防水透湿性に優れるGORE-TEXPRODUCTを使用したキャップです。肌面には汗によるべたつきを軽減するメッシュを配置。ツバは短めの設計で自由に形が変えられるワイヤーを内蔵しています。サイズ調整はフィット感の微調整が容易にできるアジャスターコードタイプを採用。アウトドアアクティビティに対応できる機能性を持ちながら、立体的な刺繍デザインをあしらい、カジュアルなデザインに仕上げています。UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）機能付き。#ノースフェイス#northface#ゴアテックス#goretex