ポーター カレント コイン＆パスケース 052-02212 定期入れ

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商品詳細
カラー ブラック新品・未使用になります。宅急便コンパクトにて発送いたします。素材表：牛ステア（コンビネーションなめし・エンボス加工）裏：ナイロンジャガード(アクリルコーティング)サイズW10.5cm×H7.5cm×D2cm透明カードケース×1コインポケット×2カードスペース×2キーホルダー付き（取り外し可能）カラー···ブラック
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