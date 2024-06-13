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トゥモローランド×ロロピアーナ カシミア混 グレンチェック3Bスーツ 48
商品番号 Q80756404824
商品名

トゥモローランド×ロロピアーナ カシミア混 グレンチェック3Bスーツ 48
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 11,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級なロロピアーナのカシミアウールを使用しています。程よい厚みがありますが軽量で暖かいスーツです。クラシックなグレンチェック柄は流行もなく定番の為、末永くご利用頂けます。●サイズ：表記48サイズ【ジャケット】肩幅42cm身幅45cm着丈78cm袖丈60【パンツ】ウエスト　82股上　　　27股下　　　78裾幅　　　21素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ウール90%カシミア10%裏地キュプラ100%●状態：ジャケット、パンツ共に目立つ汚れありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。その他にもアパレルを出品していますので、是非ご覧下さいませ。まとめ買いの場合は気持ち値引きさせて頂きます。こちらからご覧頂けます↓#POPOアパレル一覧ボリオリ、ラルディーニ、タリアトーレ、デペトリロ、スティレラティーノ、LBM、シップス、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、エディフィス、ブリッラ、ビームス、ストラスブルゴ、エストネーション、などのスーツがお好きな方いかがでしょうか。
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トゥモローランド×ロロピアーナ カシミア混 グレンチェック3Bスーツ 48
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