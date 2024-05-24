mm6 コインカードケース

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商品詳細
カラー···ブラックカード入れの部分にほつれシワあり中の詳細タグは写真通り、小銭入れてたためやや黒ずんでいます使用期間/半年程度フラグメントケースレザーメゾンマルジェラコインカードケースS56UI0143P0399T8013メゾンマルジェラMaisonMargiela
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