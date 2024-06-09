オフホワイト Off-White プリント MA1 ボンバージャケット L

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カラー···グリーンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬オフホワイトOff-WhiteプリントMA1ボンバージャケットLオーバーサイズのジャケットになります。着用回数3回 着る機会が無くなったので出品します。22万円くらいで買いました。