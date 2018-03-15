LONE ONES 【ロンワンズ】ネックレストップ

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商品詳細
目立った傷やスレはありませんが、使用に伴う傷等は残ってます。可能な限り綺麗にしてありますが、細かい部分は少し黒く残っております。チェーンの部分と付属品(箱など)はついておりません。ご了承ください。質問等ございましたらお問い合わせ願います。色→シルバー材質→シルバー925付属品→なし
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome277843.html
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