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【DIOR MENS】ディオールCDリング・印台リング・Mサイズ20号相当
商品番号 P56703278984
商品名

【DIOR MENS】ディオールCDリング・印台リング・Mサイズ20号相当
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げしました！】プロフィールもご覧ください。直営店で購入しました。定価:5万円ほどでした。DIORメンズのリングです。細かい塗料剥がれがあります。写真4枚目、5枚目をご参照下さい。剥がれが気になる方はご遠慮下さい。定番の上品なCDロゴですが、黒色で無骨な雰囲気もあります。カジュアル、綺麗め、様々なコーデでさりげなく手元にアクセントをつけられます。メンズアイテムですが、ペンダントトップにして存在感を出してもおしゃれだと思います。カラー···ブラック、シルバー#DIOR#DIORMEN#DIORHOMME#CD#ディオール#クリスチャンディオール#リング#印台リング
http://narcologia.ru/goods/browse800791.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit304486.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate729148.html
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