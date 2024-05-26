極美品】タリアトーレ 3ピース タキシード 紺 54 メンズ 2XL スーツ ...

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この度は、閲覧ありがとうございます^_^○説明本商品は、TAGLIATORE（タリアトーレ）のメンズの3ピース、タキシード、スーツです。色味はネイビー、サイズは2XLサイズ相当です。着用場面につきましては、卒業式、入学式、二次会、パーティー、結婚式、プライベートと多種多様場面にて着用可能。時期は、オールシーズン対応。サイズ合えばレディースの方も是非。ラルディーニ、ブリッラペルイルグスト、ビームスエフ、イザイア、バーバリー、ポールスミス、トゥモローランド、マッキントッシュなど出品してるので興味ある方は↓ご覧下さいませ^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのタリアトーレ#スーツおじさんのイケオジスーツ○参考価格約150,000円○アイテムTAGLIATOREタリアトーレシングル パーティー 二次会 結婚式 入学式 卒業式 社会人 学生 人気 テーラードジャケット 高級 紳士 総裏 キレイめ 1釦 イタリア センターベント セットアップ スリーピース 110’s本切羽○状態 used商品ですが、汚れなく長年着用いただけます^_^○カラー サイズ 素材カラー （光の加減ブラック感もあり）ダークネイビー 紺 サイズ2XL相当→自身174cm65kgですが大きいサイズ感。 ジャケット 54肩幅 約46身幅 約55着丈 約73袖丈約67スラックス 54ベルトループなしウエスト 約96裾幅 約19.5股上 約21股下 約70総丈 約91渡幅 約34ジレ（ベスト）54肩幅 約38身幅 約57着丈 約60素材 表地 ウール ※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。