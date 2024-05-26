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【極美品】タリアトーレ　3ピース　タキシード　紺　54 メンズ　2XL スーツ
商品番号 T50097385673
商品名

【極美品】タリアトーレ　3ピース　タキシード　紺　54 メンズ　2XL スーツ
ブランド名 タリアトーレ
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は、閲覧ありがとうございます^_^○説明本商品は、TAGLIATORE（タリアトーレ）のメンズの3ピース、タキシード、スーツです。色味はネイビー、サイズは2XLサイズ相当です。着用場面につきましては、卒業式、入学式、二次会、パーティー、結婚式、プライベートと多種多様場面にて着用可能。時期は、オールシーズン対応。サイズ合えばレディースの方も是非。ラルディーニ、ブリッラペルイルグスト、ビームスエフ、イザイア、バーバリー、ポールスミス、トゥモローランド、マッキントッシュなど出品してるので興味ある方は↓ご覧下さいませ^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのタリアトーレ#スーツおじさんのイケオジスーツ○参考価格約150,000円○アイテムTAGLIATOREタリアトーレシングル　パーティー　二次会　結婚式　入学式　卒業式　社会人　学生　人気　テーラードジャケット　　高級　紳士　総裏　キレイめ　1釦　イタリア　センターベント　セットアップ　スリーピース　110’s本切羽○状態　used商品ですが、汚れなく長年着用いただけます^_^○カラー　サイズ　素材カラー　（光の加減ブラック感もあり）ダークネイビー　紺　サイズ2XL相当→自身174cm65kgですが大きいサイズ感。　　　　　　　ジャケット　54肩幅　約46身幅　約55着丈　約73袖丈約67スラックス　54ベルトループなしウエスト　約96裾幅　約19.5股上　約21股下　約70総丈　約91渡幅　約34ジレ（ベスト）54肩幅　約38身幅　約57着丈　約60素材　表地　ウール　　　　　　※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/slide181487.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring468296.html
http://narcologia.ru/goods/reflector656064.html
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