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【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ リング s925 15.2*15.8mm
商品番号 F18477929497
商品名

【高級】プラチナタイチンルチルクォーツ リング s925 15.2*15.8mm
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 7,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然プラチナルチルのリングです。透明度抜群で、異物も見当たらない、本当に高品質なものです。サイズ:約15.2*15.8mmリング素材：s925リングサイズ：フリー*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneルチル*********************************#天然石#パワーストーン#ネックレス#リング#ピアス
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