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R-007 ダブルディビジョンリング 17号
商品番号 F90144782915
商品名

R-007 ダブルディビジョンリング 17号
ブランド名 ワカンシルバースミス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WAKANSILVERSMITH(ワカンシルバースミス)のリングです。機械ではなくタガネにて手作業で切っていますので、いたってシンプルなデザインながらも手作りの温もりが感じられるリングです。普段ネイティブ系のアクセサリーを着けない方でも着けやすいと思います。サイズは17号です。使用感や小傷やくすみ等がありますのでご確認の上よろしくお願いします。箱なし本体のみの発送になります。R-007ダブルディビジョンリング定価14850円材質...シルバー
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