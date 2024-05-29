R-007 ダブルディビジョンリング 17号

WAKANSILVERSMITH(ワカンシルバースミス)のリングです。機械ではなくタガネにて手作業で切っていますので、いたってシンプルなデザインながらも手作りの温もりが感じられるリングです。普段ネイティブ系のアクセサリーを着けない方でも着けやすいと思います。サイズは17号です。使用感や小傷やくすみ等がありますのでご確認の上よろしくお願いします。箱なし本体のみの発送になります。R-007ダブルディビジョンリング定価14850円材質...シルバー



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