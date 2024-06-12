ぼっちざろっく　イヤホン

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----------------------------------------------------ご購入前にプロフィールの確認を必ずお願い致します。----------------------------------------------------一度使用感の確認で使用した商品です。イヤーピースなど肌に触れたものは消毒済みになります。※即決大歓迎ですのでご希望される場合はそのままご購入下さい。(コメントなしでも大丈夫です)