バラクータG9 タン サイズ38 Mサイズ相当

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BARACUTA G9のサイズ選び | Jalana | ジャラーナ



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【商品について】バラクータ(BARACUTA)のG9色はタン(ベージュ)、サイズは38(Mサイズ相当)です。何度か着用していますが、目立った汚れやスレは見当たりません。クリーニング済みです。また、追加で写真をご覧になりたい場合はご相談ください。【発送について】ビニール袋にいれてゆうパックプラスでお送りする予定です。また、たたんでの発送になるためたたみジワについてはご容赦ください。#メンズ#ブルゾン#スイングトップ#ハリントンジャケット#ライトアウター