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バラクータG9 タン サイズ38 Mサイズ相当
商品番号 K32212821597
商品名

バラクータG9 タン サイズ38 Mサイズ相当
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品について】バラクータ(BARACUTA)のG9色はタン(ベージュ)、サイズは38(Mサイズ相当)です。何度か着用していますが、目立った汚れやスレは見当たりません。クリーニング済みです。また、追加で写真をご覧になりたい場合はご相談ください。【発送について】ビニール袋にいれてゆうパックプラスでお送りする予定です。また、たたんでの発送になるためたたみジワについてはご容赦ください。#メンズ#ブルゾン#スイングトップ#ハリントンジャケット#ライトアウター
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