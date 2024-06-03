メッシュキャップ nakota 新品

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メッシュキャップnakota新品です☺︎切替デザインが程よい抜け感をプラスする大人のメッシュキャップです！おでかけやアウトドア、ちょっとしたお散歩にぴったりです☆軽くて使いやすくデザインも形もかわいいです❤︎高機能60/40生地や形、通気性と軽さのあるメッシュ生地になっています！約42gと軽く、長時間着用してもストレスを感じにくい被り心地です✴︎メッシュ生地部分はうっすらと透けるので、濃いカラーでも明るい印象で気軽に合わせられます！軽撥水や高強度などの機能を備えた生地になっています！ツバ短めの上品なデザインでカジュアルになりすぎないから、今までキャップが苦手と思っていた方でも気軽に手に取れるアイテムで男女共に使用できます❤︎フリーサイズ：頭周り約54cm～59cm/高さ約12cm/ツバ約4cm#キャップ#帽子#メッシュキャップ#nakota#nakotaキャップ#nakota帽子#帽子新品#新品