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チマブエ　名刺入れ　オーク（ベージュ）
商品番号 H22488073433
商品名

チマブエ　名刺入れ　オーク（ベージュ）
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チマブエ　chimabue名刺入れカラーはオークと書いてありますベージュのような色味です。定価16000円チマブエは、何処か優雅でゆとりがあり、何よりセンスを持ち合わせた、こだわりのスタイルを持つ大人の男性に向けたブランドです。チマブエのこだわりは良質の素材をさらに良くすために、熟練された職人のみで製作しています。職人が持つ丁寧かつ丹念な手仕事がさらに製品を引き立てます。世界にひとつしかないモノに育てあげる。人や動物も生きていく過程の中で成長する、木や革も同じで使い込むことで深い色合いになり艶が増す。使用していく過程で出来た傷や色合いも楽しみのひとつとなります。CIMABUEでしか味わえない唯一無二の革小物は男性だけでなく、女性もお楽しみいただけます。
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