ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ネックレス長さ：65cm金具（色：シルバー、ゴールド）LVイニシャルモノグラム・フラワーの刻印クラシカルなメゾンのシグネチャーをフレッシュに再解釈した「ペンダント・モノグラムカーヴド」。LVイニシャルのペンダントと2つのモノグラム・フラワーのチャームを、鑿を入れた氷のようなテクスチャーで仕上げました。刻印入りのカフやリングなどを揃えた今シーズンのコレクションに相応しい大胆なアイテムです。
http://narcologia.ru/goods/unusable890074.html
http://narcologia.ru/goods/injure704867.html
http://narcologia.ru/goods/assessor988703.html
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
http://narcologia.ru/goods/unusable890074.html
http://narcologia.ru/goods/injure704867.html
http://narcologia.ru/goods/assessor988703.html
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド
美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド