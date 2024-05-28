美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ペンダント・モノグラム カーヴド

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ネックレス長さ：65cm金具（色：シルバー、ゴールド）LVイニシャルモノグラム・フラワーの刻印クラシカルなメゾンのシグネチャーをフレッシュに再解釈した「ペンダント・モノグラムカーヴド」。LVイニシャルのペンダントと2つのモノグラム・フラワーのチャームを、鑿を入れた氷のようなテクスチャーで仕上げました。刻印入りのカフやリングなどを揃えた今シーズンのコレクションに相応しい大胆なアイテムです。