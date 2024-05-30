NIKE バスケットシューズ　KD9

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商品詳細
外で履いていました。運動はしていません。使用頻度は少なめですが経年劣化によるソールの剥がれが少しあります。履き口に少しスレがあります。箱なし出来るだけ分かりやすいように撮ったつもりですが写真では分かりづらい使用感、小さなキズ汚れ等あります。目立つようなものはありません。中古品にご理解ある方のみご購入下さい。
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