【新品】 SMYTHSON スマイソン カードケース コインケース PANAMA

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ご覧いただきありがとうございます。【ブランド名】「SMYTHSON（スマイソン）」1887年にロンドンで創業した老舗のステーショナリーブランド。イギリス王室御用達ブランドとして名高く、ダイアナ元妃やマドンナなどのセレブも愛用。ステーショナリー以外にも、財布やバッグ、ホームコレクションなどのレザーアイテムを多数展開。【商品名】SMYTHSONスマイソンカードケースコインケースブラックメンズレディースPANAMAENVELOPECARDCASEWITHCOINPURSEパナマエンベロープカードケースウィズコインパースhttp://narcologia.ru商品説明http://narcologia.ru【状態】■新品未使用外箱にやや擦れみられますが、中身は付属品含め全て新品です。画像に写っているものが全てです。※その他、確認したい箇所がありましたらお気軽にコメントにて遠慮なくお問い合わせください。■カラーBLACK■素材クロスグレインカーフレザー（madeinITALY）■仕様・カードスリット×3・オープンポケット×2・コインポケット・純正保存箱付属【サイズ】幅-約10×高さ-約8×マチ-約2【購入先】真贋鑑定を行っているブランド品の卸専門店で購入しています。鑑定済みの確実な正規品(本物)です。【発送方法】発送はすべて補償が付いているメルカリ便にて、送料無料でお送りいたします。防水対策をしっかりと行いますのでご安心ください。こちらはらくらくメルカリ便のネコポスを利用予定です。#coach#GUCCI#Chloe#Porter#Cartier#DIOR#miumiu#ロエベ#カステルバジャック#CK#折り財布#ミニ財布#コンパクト財布#小銭入れ#スマイソン#名刺入れ#カード入れ#カードケース#パスケース#定期入れ#レザー#革小物#プレゼント