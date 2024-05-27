VANS オールドスクール

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商品詳細
スニーカー型···ローカット(Low)2,3回しか履いていませんので使用感も殆どなく美品です。断捨離の為出品します。定価は10,000円で、サイズは26.5です！
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http://narcologia.ru/goods/update266695.html
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