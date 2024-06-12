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希少：1992年 破滅に向かってツアーTシャツ X (XJAPAN) 長袖
商品番号 G67390644370
商品名

希少：1992年 破滅に向かってツアーTシャツ X (XJAPAN) 長袖
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,717 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1992年1月5日から7日に行われた日本人アーティスト初の東京ドーム3日間連続公演『東京ドーム3DAYS〜破滅に向かって〜』でのツアーＴシャツです。現地で購入して直後に1度だけ着用。その後、洗濯をして大切に保管していました。出品にあたり改めて洗濯しています。プリントの状態に影響がないようにあえてアイロンがけはしていません。すでに30年ほど経ち、現在ではほぼ入手不可能なアイテムとなっているようです。価格は相場より安いですが、ライブの日付けに設定してみました。転売目的などではなく、Ｘ、XJAPANのファンの方にご購入いただけたら嬉しいです。気になる方にとってはまたとない機会になるかもしれません。お早めのご検討をお勧めいたします。ご質問やコメントも歓迎です。＜商品の状態＞目立った汚れや傷、ダメージなどはありません肩幅：49cm着丈：66.5cm身幅：51cm袖丈：54.5cmサイズ表記なし#x#xjapan#エックス#YOSHIKI#破滅に向かって#ツアーTシャツ#HIDE#PATA#TAIJI#沢田泰司#TOSHI#Toshl#東京ドーム#ロンT#日本製カラー...ブラック袖丈...長袖ネック...Uネックグッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/plaque337807.html
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http://narcologia.ru/goods/navigate175730.html
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