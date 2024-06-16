LAD MUSICIAN ジャケット スラックス セットアップ サイズ42

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LADMUSICIAN/ラッドミュージシャン ジャケット スラックス セットアップ定価：10万円程度(ジャケット6.8万＋スラックス3.2万)サイズ：ともに42ジャケット:肩幅41、袖丈61、着丈65、身幅47スラックス:ウエスト74、股上30、股下74、もも幅28、裾幅15カラー：ネイビー素材：ウール100%、裏地キュプラ100%※ワンシーズン着用、クリーニング済みLADMUSICIANの定番のセットアップになります。シルエットがとても綺麗で、私服でも仕事用にも使えるアイテムだと思います。カラー···ブルー季節感···春、秋、冬ComoliコモリMARKAWAREマーカNEATニートoutilウティkolorカラーCIOTAシオタgraphpaperグラフペーパーdigawelディガウェルAURALEEオーラリーSTUDIOUSステュディオスLADMUSICIANラッドミュージシャンCOMMEdesGARCONSコム・デ・ギャルソンSUNSEAサンシーUNUSEDアンユーズドURUウルYOKEヨークSTEINsteinシュタインNEONSIGNネオンサインHENDERSCHEMEエンダースキーマCOMMEDESGARCONSコムデギャルソンMARTINMARJIELAマルタンマルジェラTOGAトーガsacaiサカイYOKESteinyoshiokubo/yantor、edwinahorl、studious/ステュディオス、shareef/シャリーフ、n.hollywood/エヌハリウッド、factotum/ファクトタム、ladmusician/ラッドミュージシャン、ethosens/エトセンス、unitedarrows、monkeytime、claneクラネオム好きにおススメです！