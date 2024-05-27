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- sumika トートバッグ ハマスタ
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商品詳細
sumikaのtentotento10、横浜スタジアムでのライブの際に購入しました。現在は販売されていないものです。購入してから袋は開封しましたが、実際に使用していません。刺繍のロゴとトートの色合いがとても可愛いです。ほつれが1部見当たりました。その他にも見落としのある部分があるかもしれないので中古品に理解のある方ご購入お願いいたしますm(__)m缶バッジも宜しければそのままお付けいたします#sumika
http://narcologia.ru/goods/Addict43218.html
http://narcologia.ru/goods/ordering508879.html
http://narcologia.ru/goods/influenza63393.html
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
http://narcologia.ru/goods/Addict43218.html
http://narcologia.ru/goods/ordering508879.html
http://narcologia.ru/goods/influenza63393.html
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ
sumika トートバッグ ハマスタ