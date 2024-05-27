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sumika トートバッグ ハマスタ
商品番号 E67560136831
商品名

sumika トートバッグ ハマスタ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

sumikaのtentotento10、横浜スタジアムでのライブの際に購入しました。現在は販売されていないものです。購入してから袋は開封しましたが、実際に使用していません。刺繍のロゴとトートの色合いがとても可愛いです。ほつれが1部見当たりました。その他にも見落としのある部分があるかもしれないので中古品に理解のある方ご購入お願いいたしますm(__)m缶バッジも宜しければそのままお付けいたします#sumika
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