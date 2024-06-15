AURALEE WASHABLE SUPER LIGHT WOOL SHIRTS

【ブランド】AURALEE【サイズ】3【色】マルチ【肩幅】46cm【着丈】72cm【袖丈】60cm【身幅】58cm【状態】タグ付き未使用品です。ウォッシャブルスーパーライトウールチェックシャツ/WASHABLESUPERLIGHTWOOLSHIRTSCHECKA21SS01LCウール100％エディフィスにて39600円にて購入したものになります。☆フォロー割始めます・10000円以上→500円引・8000円以上→400円引・6000円以上→300円引・4000円以上→200円引・2000円以上→100円引まとめ売り割との併用可☆過去出品ブランド#バーバリーブラックレーベル#ブラックレーベルクレストブリッジ#ナノユニバース#ビームス#ユナイテッドアローズ#ポールスミス#ノースフェイス#コロンビア#アーペーセー#ディーゼル#adidas#NIKE#Reebok#ダントン#レッドウィング#コムデギャルソン#DSQUARED#デンハム#regal#クルチアーニ#バーニーズニューヨーク#porter#ラルフローレン#トミー#フリークスストア#ErricoFormicola#Draks#フランコバッシ好きなブランドがあれば、他のページも見て頂けたらと思います。☆好きなジャンル#古着#イタリア#フランス#アメリカ#ドメブラ#セレクトショップ#スポーツ#ビジネス#カジュアル#90s好きなジャンルがあればフォロー宜しくお願い致します。#ふる’s古着宜しくお願いします。



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