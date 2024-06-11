HOKA ONE ONE クリフトン9 WIDE 26cm

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商品詳細
HOKAONEONEクリフトン9WIDE26cmワイドタイプのため2Eとなります。通常のホカ（ワイドではない）はDとなり結構細いですがこちらはワイドとはいえ2Eのため日本人にはあっていると思います。色もオールブラックで普段履きにも使いやすいです。走行距離約300キロ程度ですのでまだまだ使用可能ですしクッションも柔らかくライド感があり省エネで勝手に足が前に出る感覚あります。※シューキーパーは付きません※お値下げ交渉受付します。メインカラー...ブラック
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