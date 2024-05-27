財布　ブラック　 メンズ 長財布 牛革 大容量小銭入れ

【注意】色：ブラック！ 内装色は選択できます！素材/材質 牛革再生皮革サイズ/寸法 サイズ：約10×20×2.5cm 重量：約200g収納可能サイズ 各種ギフト券、スマートフォン、通帳、パスポート等★【再生皮革（牛革）の採用】大部分の財布がPUレザー（合成皮革）を採用する中、本商品は本革の風合いをお楽みいただけるように牛革再生皮革を採用しました。再生皮革は粉砕した牛皮を固めた牛革で、通常の牛革よりも丈夫で傷つきにくく水にも強いのが特徴です。また、ほんのりとした本革の香りもお楽しみ頂けます。★【こだわり】財布の内部構造は高級ブランド長財布に多く見られる構造を採用、小銭入れ部は拡張しつつもお金やカードをフルに入れてもラウンドファスナーが閉まらないことがないよう設計。より耐久性が高まるよう細部までステッチを入れ、シンプルながらも使いやすく丈夫で、高級感のある仕上がりになっています。



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