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ステファンシュナイダー ブルゾン comoli ラッドミュージシャン
商品番号 P67858940339
商品名

ステファンシュナイダー ブルゾン comoli ラッドミュージシャン
ブランド名 ステファンシュナイダー
特別価格 税込 16,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステファンシュナイダーブルゾン定価:10万ベルギーアントワープ出身のデザイナー表面はウールをコーティングしてあり独特の風合いになっており、裏にはキルティングをあしらいとても暖かいです。comoliとも相性はいいと思いますsize3肩幅　約45センチ身幅　約53センチ袖丈　約60センチ着丈　約60.5センチcondition3回程短時間着用丁寧に検品をして寸法も測りましたが、素人による寸法なので目安でお考えください。気になる事は必ず質問してから購入お願い致します。新品:購入時からある多少の傷、擦れ、汚れ。保管による経年劣化などのダメージ。中古品:使用による傷、汚れ、穴の目立つダメージや匂いなどスムーズな取引を心掛けますので宜しくお願い致します！！
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