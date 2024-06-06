海外限定品✨ルイヴィトン ポルトサック バッグホルダー レザー ブラック

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商品詳細
#チョコmeloの小物部屋この他にも多数小物を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)○アイテムルイヴィトンLVLOUISVUITTONポルト・サックバッグホルダー○サイズタテ25cmヨコ4cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用品のため、大変綺麗な状態です。○カラーブラック 黒色○素材レザー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：MMR-
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