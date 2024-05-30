定価12万円 新品未使用 RODANIA クロコダイル 折り財布 赤

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ご予算あれば多少のお値引可能です。お気軽にお声掛け下さい！下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。✨商品説明✨ブランド：RODANIAカラー：赤ワインボルドー系✨状態✨箱付き新品未使用ですタグもついていますので安心してご購入いただければと思います