ショット　ニューエラ　9fifty キャップ

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Schott×NEWERA/ショット×ニューエラ/9FIFTYSNAPBACKCAPTYPE'SB'/SBキャップカラー···ブラック10回程度着用していますが、目立つ汚れなどはありません。着用機会があまりないため、出品します。よろしくお願いします。