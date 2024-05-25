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バングル
商品番号 I14887888158
商品名

バングル
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,792 円
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商品詳細

数日前に中古ショップで購入しました。ブランド名の記入などは、ありません。植物のようなものが彫られています。素材は、不明ですが、重くずっしりとした感じがあります。値下げ交渉承ります！
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