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The North Face CDG Denali Fleece
商品番号 E47289951129
商品名

The North Face CDG Denali Fleece
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 20,387 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheNorthFaceCDGDenaliFleeceサイズ　Mサイズノースフェイス直営店で購入致しました。新品未使用になります。カラー···ブラックカラー···ホワイトカラー···グレージップ・ボタン···ジップアップ#ノースフェイス#コムデギャルソン#cdg#supreme実寸の質問を頂くことがあったので計りました。着丈69肩幅49身幅60袖丈64ほぼギャルソンオンラインページに記載されていたサイズと一緒でした。参考程度に2枚目にギャルソンページのサイズ表も載せておきます。
http://narcologia.ru/goods/ambassador610006.html
http://narcologia.ru/goods/mythic133435.html
http://narcologia.ru/goods/financier316360.html

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