The North Face CDG Denali Fleece

TheNorthFaceCDGDenaliFleeceサイズ Mサイズノースフェイス直営店で購入致しました。新品未使用になります。カラー···ブラックカラー···ホワイトカラー···グレージップ・ボタン···ジップアップ#ノースフェイス#コムデギャルソン#cdg#supreme実寸の質問を頂くことがあったので計りました。着丈69肩幅49身幅60袖丈64ほぼギャルソンオンラインページに記載されていたサイズと一緒でした。参考程度に2枚目にギャルソンページのサイズ表も載せておきます。



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