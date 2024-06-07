The North Face CDG Denali Fleece

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商品詳細
TheNorthFaceCDGDenaliFleeceサイズ Mサイズノースフェイス直営店で購入致しました。新品未使用になります。カラー···ブラックカラー···ホワイトカラー···グレージップ・ボタン···ジップアップ#ノースフェイス#コムデギャルソン#cdg#supreme実寸の質問を頂くことがあったので計りました。着丈69肩幅49身幅60袖丈64ほぼギャルソンオンラインページに記載されていたサイズと一緒でした。参考程度に2枚目にギャルソンページのサイズ表も載せておきます。
http://narcologia.ru/goods/ambassador610006.html
http://narcologia.ru/goods/mythic133435.html
http://narcologia.ru/goods/financier316360.html
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