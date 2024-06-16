クロムハーツラージダガー

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商品詳細
クロムハーツのラージダガー。仙台のエスパルユナイテッドアローズで購入した正規品でございます。インボイス原本も画像に添付しております。発送時はインボイス原本もお付けします。個人情報部分は隠させて頂きます2022年にクロムハーツも値上げされており今後も貴重価値が高まるかと存じます。使用期間は1年程度で、ずっと保管しておりました。お渡しする際は、メンテナンスもしっかりさせて頂きますのでよろしくお願い致します。ご意見や値下げ交渉などございましたら、遠慮なくお申し付けくださいませ。#クロムハーツ#ダガー#ラージダガー#ペンダント#ダブルダガー
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