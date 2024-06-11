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FENDI バゲットリング　品　36300→9500
商品番号 N46170225902
商品名

FENDI バゲットリング　品　36300→9500
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ブラスカラー···シルバーリンクチェーンとFFバゲットモチーフをあしらった幅の広いリング。パラジウム仕上げのメタル製。イタリア製FENDI箱無しで外から見えない内側に若干傷があるのでお安くお譲りします。定価36300今期の新作mp4522Mサイズ１３-15号内周51-54サイズが国によって表記が違いややこしいですが、一般的にも見て指がかなり細かったり、太くない限り大丈夫だと思います。返品不可材質···その他金属メルカリ実績取引56件高評価56件
http://narcologia.ru/goods/unusable63574.html
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