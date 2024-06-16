a97/16mm/四神獣素彫水晶/クラック水晶/パワーストーンブレスレット天然石

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開運・風水四神獣 クラック水晶 神社で祈願済み メンズ/パワーストーン/ブレスレット



開運・風水四神獣 クラック水晶 神社で祈願済み メンズ/パワーストーン/ブレスレット



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四神獣のブレスレット◆四神獣銀彫水晶10mm×ブラッククラック水晶10mm×ブラックオニキス10mm◆天然石パワーストーンブレスレット◆トラブルから身を守る、魔よけの石◆悪い誘惑や欲望を断ち切りたい◆意志を強固にし目標を達成したい



【最強金運数珠】10ミリ 8ミリ 金彫四神獣 本水晶 シトリンクラック ゴールド ルチルクォーツ ブレスレット 相性抜群 天然石 パワーストーン 開運 クリスマス ご利益 1月から12月の誕生石 プレゼント ギフト 贈り物 sisin32



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天の四方を司る神獣…四神獣・四神相応オリジナルデザインブレスレット中国神話で、四つの方角を守護する神として登場するのが四神獣東を青龍(川)、西を白虎(道)、南を朱雀(土地)、北を玄武(山)が守り、この四神が揃う土地は四神相応と呼ばれ、最高のパワーが宿ると伝えられています四神獣をそれぞれ東西南北の四方位へ配置し、風水における理想の配置となり、この最高の吉相で形成しているブレスレットです常に四神を身につけることで様々な厄災から身を守り、多くの運気を呼び込むと言われております《青龍》財運・出世運・運気上昇《朱雀》信用運・厄難除去・恋愛《白虎》金運・商売繁盛・家庭円満《玄武》長寿・健康・魔除け◆サイズ/16.5cm(±0.5cm)サイズに問題なければ即購入大丈夫です(サイズ調整・1cmごとに＋50円)(小さくするのは無料)◆使用素材四神獣素彫水晶/16ミリクラック水晶/16ミリシルバーロンデル⚠️ロンデルなし→＋50円⚠️クラックは衝撃に弱いです取り扱いに気をつけてください。✴️複数購入(石変更等不適用)商品名にある番号をお知らせくださいおまとめして複数割引価格に変更します2本目−100円3本目−200円❇️オプション・購入前にコメント必須ギフトBOX/300円購入者特典ヒマラヤ水晶さざれ石100g/300円※さざれ石のみは100g/500円♦️♦️ご注意♦️♦️◉丸玉は±0.5ほど誤差がある場合がございます◉掲載画像はお使いの機種やモニターによって色味が異なってみえる場合がございます◉染色加工されているパワーストーンは色落ちや色移りする場合がございます洋服や肌などに着くことがありますがその際は責任は負いかねますので予めご了承ください◉天然石は一粒ずつ個性があり色ムラやシミ、黒点などがあったり差し支えのない程度のカケやヘコミがある場合があります(クラックやインクルージョン、結晶構造線等)◉彫り物は塗料のはみ出しやハゲ、カスレなどある場合がございます◉入浴や水に濡れるようなとき運動など汗をかいたり引っ掛けやすいようなときは色落ち、変色、破損などの原因になりますので外すことを推奨しております上記をご了承の程よろしくお願いいたします#stone＊凛a97