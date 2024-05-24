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SS高品質 真鍮 レザー 革 カラビナ キーリング キーケース アメカジ
商品番号 A23322548936
商品名

SS高品質 真鍮 レザー 革 カラビナ キーリング キーケース アメカジ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【育てるアクセサリー】※留め具→育てるアクセサリーとして有名な真鍮を使用しています。使えば使うほど渋さが表現されてくるので、経年変化を楽しめます。フェザーやビンテージ加工された革タグがCOOLで満足度No.1商品として人気があります^_^留め具のフックはシルバーに負けないほど人気のある真鍮でできています。真鍮は使い込めばカッコいい風合いが出てきて、個人的にはシルバー925より好きな素材です。レザーやデニムとの相性が良く、コーディネートの幅が広がります。高級感ある風合いで、抜群にCOOLなデザインに仕上げました。以下検索用#ビンテージ#ヴィンテージ#ストリート#古着#アメカジ#キーフック#キーリング#ウォレットチェーン#シルバーアクセサリー#財布#キーホルダー#シルバー#真鍮#フェザー#イーグル#革#レザー#necklace#ネックレス#メンズ#喜平#cm#ch#silver#ブレスレット#バングル#Tom#ウッド#wood#ピアス#リング#金#銀#タディtady\u0026king(タディ\u0026キング)やゴローズ、アリゾナフリーダムサードインディアンジュエリーメキシカンジュエリーアンティークビンテージ公ちゃんなど好きな方へおすすめです検索ワード新品メンズネックレスシルバーネックレスビンテージネックレスビンテージアクセサリー韓国ワコマリアダブルタップスロンハーマンゴローズタディ＆キングホワイトハーツブラックスピネルターコイズ天然石パワーストーンクロムハーツクロス十字架スカルガイコツsilverスターリンシルバーネックレスウォレットチェーンs925ゴールドアリゾナウイングロックインディアンジュエリージュエリーナバホなどお好きな方へ。49
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