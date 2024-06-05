APEX LEGENDS × vaultroom レイス Tシャツ (Lサイズ)

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商品詳細
APEXLEGENDS×vaultroomWRAITHTEEレイス・色：BLACK・sizeL：身丈76cm 身幅60cm 肩幅56cm 袖丈25cm・ステッカー×3付き・vaultroomの袋は破損していたためありません。即購入◎短時間の着用が2回ほどありますが、洗濯済みで汚れなどなく美品です。暗所にて保管しておりましたが、ハンガーにかけていたことや、素人管理であることをご了承いただいた上で購入をお願い致します。
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