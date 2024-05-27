パタゴニア Tin Shed Hat 33376 ブラウン　FK

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ティン・シェッド・ハット



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パタゴニアのヘンプ入りのキャップ、ティン·シェッド·ハットです。マテリアルはヘンプ55%、ポリエステル27%、コットン18%。ヘンプ中心で麻感覚が心地よいです。カラーはブラウンとなってますが、茶系のベージュの、イメージです。公式サイトで購入し、半シーズン程着用した後、自宅保管していました。着用の度に洗ってましたので購入時より少し色薄くなってるかもしれませんが、写真よりはやや茶色です。Size：ALL頭囲：約51cm~60cm高さ：13㎝#パタゴニア キャップ#パタゴニア ヘンプ#パタゴニア 帽子形...ベースボール