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- 【美品】定価15万 PRADA プラダ ニット ダウン ブルゾン モーガン蔵人
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商品詳細
★★多数出品中！他の商品も是非ご確認ください！★★【ブランド】PRADAプラダsportsportsスポーツ【商品名】確実正規品極上品LOGORubberKnitDownSwitchingZIPUPHoodJacketBlousonロゴラバーニットダウンスイッチング切替ナイロンジップアップフードジャケットシェルブルゾンナイロンジャケットパーカー秋物OUR'Sモーガン蔵人Claude深水光太【カラー】ネイビーnavy紺色【サイズ】48※実寸M-L相当身幅：50cm肩幅：45cm袖丈：71cm着丈：65cm【状態】着用回数も少なく美品※細かいスレ・小傷・毛羽立ち等はご了承ください【定価】約15万円【コメント】希少なPRADAのニットダウン切替フードジップアップジャケットです。過去にPRADA正規取扱店で購入した確実正規品です。正規品の証に製品タグをご確認ください。ニットとダウンとが切替されたデザインがトレンド感満載で、モード感を演出してくれます。腰回りにもPRADAのラバーロゴが配置されており、一目でPRADAのアイテムと分かる一着です。私服はもちろん、ゴルフやスポーツの際にも活躍すると思います。着用回数も少なく美品状態です。ただし細かいスレ・小傷・毛羽立ち等はご了承いただける方のみご購入ください。是非ご検討ください。
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