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- 【週末限定価格】美品 PORTER DILL ポーター ディルマルチコインケース
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商品詳細
購入後、数回使用し自宅保管してました。Dリング部にキーホルダーによる傷が少しありますが、本体自体は汚れ、傷、角擦れ等なく状態は非常にいいです。表地 ｜コーデュラポリエステルリップストップ（ウレタンコーディング・PVC加工）裏地 ｜ナイロンオックス（ウレタンコーティング）サイズ｜本体：約W110×H70×D20（mm）重量 ｜約50グラム生産国｜日本
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