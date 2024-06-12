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【週末限定価格】美品 PORTER DILL ポーター ディルマルチコインケース
商品番号 M96370236316
商品名

【週末限定価格】美品 PORTER DILL ポーター ディルマルチコインケース
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、数回使用し自宅保管してました。Dリング部にキーホルダーによる傷が少しありますが、本体自体は汚れ、傷、角擦れ等なく状態は非常にいいです。表地　｜コーデュラポリエステルリップストップ（ウレタンコーディング・PVC加工）裏地　｜ナイロンオックス（ウレタンコーティング）サイズ｜本体：約W110×H70×D20（mm）重量　｜約50グラム生産国｜日本
http://narcologia.ru/goods/choice576685.html
http://narcologia.ru/goods/stage137297.html
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