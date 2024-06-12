Ray Begay ナバホ ネックレストップ

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カラー···シルバー材質···シルバー装飾···ターコイズナバホ族のRayBegayのネックレストップですあまり出品されていない珍しいものだと思いますかなり昔に6万円位で購入しました石は何か忘れてしまいましたすみません最後の写真は検索で出てきたものでなかなか同作者の作品は探せませんでしたので参考までにスターリングシルバー製です服の系統変えるため出品します質問等あればわかる範囲でお答えしますサイズ感は写真を参考によろしくお願いいたします