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Ray Begay ナバホ ネックレストップ
商品番号 F78672179229
商品名

Ray Begay ナバホ ネックレストップ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバー装飾···ターコイズナバホ族のRayBegayのネックレストップですあまり出品されていない珍しいものだと思いますかなり昔に6万円位で購入しました石は何か忘れてしまいましたすみません最後の写真は検索で出てきたものでなかなか同作者の作品は探せませんでしたので参考までにスターリングシルバー製です服の系統変えるため出品します質問等あればわかる範囲でお答えしますサイズ感は写真を参考によろしくお願いいたします
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Ray Begay ナバホ ネックレストップ | hartwellspremium.com
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