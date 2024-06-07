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新品・未使用品　ボッテガ　メンズ レディース キーケース　ブラック
商品番号 O41007052401
商品名

新品・未使用品　ボッテガ　メンズ レディース キーケース　ブラック
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊勢丹のネット通販で購入しました。定価６万円の商品です。人気のモデルで、すでに完売してます。新品・未使用品、箱もついてます(*^^*)サイズ(cm)　縦7cm　横11.5cmマチ1cm内側:小銭入れ×1、キーリング×1カラー　8803/ブラックスペック　羊革50%、牛革50%madein　ITALYBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ　メンズレディースキーケースBVSMKEYCASE609315-VCPP2-8803
http://narcologia.ru/goods/symmetric296545.html
http://narcologia.ru/goods/diamond461058.html
http://narcologia.ru/goods/browse280591.html
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