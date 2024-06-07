新品・未使用品　ボッテガ　メンズ レディース キーケース　ブラック

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商品詳細
伊勢丹のネット通販で購入しました。定価６万円の商品です。人気のモデルで、すでに完売してます。新品・未使用品、箱もついてます(*^^*)サイズ(cm) 縦7cm 横11.5cmマチ1cm内側:小銭入れ×1、キーリング×1カラー 8803/ブラックスペック 羊革50%、牛革50%madein ITALYBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ メンズレディースキーケースBVSMKEYCASE609315-VCPP2-8803
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