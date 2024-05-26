レア 希少 英国 イギリス ビンテージ バンドリング 375 9ct 9金

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商品詳細
【Size】約15.5号【重量】約2g【素材】ゴールド9k9ct9金【Color】YellowGold【Note】イギリス製、9金のバンドリングです。リング全体に入る模様がとても綺麗なリングです。これだけでも存在感ありますし、重ね付けしてもいいと思います。バンド幅は約6mm。【Condition】使用感のあるUSED。#vintage#ヴィンテージ #antique#アンティーク#victorian#ヴィクトリア #edwardian#エドワーディアン#signet#シグネット #intaglio#インタリオ#gypsy#ジプシー#カレッジリング #ピンキーリング#18金#14金#9金#18k#14k#9k#ゴールド#gold材質···ゴールドカラー···ゴールド
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