ポケモンカード　レイジングサーフ　サーチ済み

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商品詳細
種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックサーチ済み75パックサーチ済みですので、 ミスがない限りR以上は出ないです＾＾ご理解頂ける方のみお願い致します。
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