M14☆洋書 CIESLIK'S LEXIKON DER DEUTSCHEN☆

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「CIESLIK'SLEXIKONDERDEUTSCHENPUPPENINDUSTRIE」★商品状態コメント★前後見開きのページにテープ跡があります。後ろ見返しのページに書き込みがあります。天と中のページの上部に水濡れによるシミがあります。焼けやシミがあり、キズやスレ、ヨレや汚れ、割れなど使用感があります。通読程度には問題なく感じますが、状態を気にされる方はご購入をお控えください。★発送方法等・・・送料無料★発送はゆうゆうメルカリ便です。（追跡・補償あり）発送は、平日のみです。◎出品時に確認はしておりますが、確認漏れ等があることがございます。※何か気になる点は購入前にコメントにてお問い合わせください※また、商品の状態確認は個人による主観でのコメント表記になりますので個人差がある事をご承知ください。