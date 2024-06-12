極美品　ドリームキャスト　本体　ハローキティ　スケルトンピンク

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商品詳細
ドリームキャスト ハローキティ スケルトンピンク【商品状態】・コレクターの親戚宅の家内整理により、譲り受けました外箱に擦れ、汚れ傷みはありますが、本体には大きく目立つ傷や汚れ無く、使用感の少ない、非常に綺麗な状態です。親戚曰く、数回起動した程度で長期間保管していたそうです。コントローラー、メモリー、キーボードは未使用になります。なるべくならお探しの方にお譲りできればと思います。私も親戚も今後必要としない為、必要とされる方にお譲りしたいと思います。
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