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極美品　ドリームキャスト　本体　ハローキティ　スケルトンピンク
商品番号 M58296360496
商品名

極美品　ドリームキャスト　本体　ハローキティ　スケルトンピンク
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 31,122 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャスト　ハローキティ　スケルトンピンク【商品状態】・コレクターの親戚宅の家内整理により、譲り受けました外箱に擦れ、汚れ傷みはありますが、本体には大きく目立つ傷や汚れ無く、使用感の少ない、非常に綺麗な状態です。親戚曰く、数回起動した程度で長期間保管していたそうです。コントローラー、メモリー、キーボードは未使用になります。なるべくならお探しの方にお譲りできればと思います。私も親戚も今後必要としない為、必要とされる方にお譲りしたいと思います。
http://narcologia.ru/goods/stealth466676.html
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